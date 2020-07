Ue: meno sussidi e diverso meccanismo su controlli. Rutte apprezza, Conte: cauto ottimismo (Di lunedì 20 luglio 2020) A Bruxelles si punta a chiudere un accordo entro oggi. Il premier olandese parla di 'ottimo testo' a proposito delle regole per il controllo dell'attuazione delle riforme nei singoli paesi che ... Leggi su tg.la7

petergomezblog : Recovery fund, nuova proposta di Michel: meno sussidi e più prestiti, “freno di emergenza” sui piani nazionali. Ola… - FrancoRomanell8 : RT @Gianfranco_ros: C.E. oggi alle 16. Si chiuderà + o - così: un pò - sussidi, un pò + prestiti (nn azzardo le cifre), meno rebates per… - Alfonso0070 : RT @Gianfranco_ros: C.E. oggi alle 16. Si chiuderà + o - così: un pò - sussidi, un pò + prestiti (nn azzardo le cifre), meno rebates per… - Gianfranco_ros : RT @Gianfranco_ros: C.E. oggi alle 16. Si chiuderà + o - così: un pò - sussidi, un pò + prestiti (nn azzardo le cifre), meno rebates per… - zazoomblog : Ue: meno sussidi e diverso meccanismo su controlli. Rutte apprezza - #sussidi #diverso #meccanismo -

Ultime Notizie dalla rete : meno sussidi

TG La7

A Bruxelles si punta a chiudere un accordo entro oggi. Il premier olandese parla di 'ottimo testo' a proposito delle regole per il controllo dell'attuazione delle riforme nei singoli paesi che ...Per capirsi: piu' Jobs Act, meno Quota 100 - commenta Renzi - Gli olandesi ... livello di efficacia della reazione europea non ha senso", ha aggiunto il premier. "I sussidi sono necessari a una pronta ...