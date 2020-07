Spazio: Luca Parmitano lavora per andare sulla Luna e intanto sogna Marte (Di lunedì 20 luglio 2020) La strada che porterà l’uomo su Marte “è assolutamente una scelta di politica e di policy delle grandi agenzie spaziali tra cui c’è l’Agenzia Spaziale Italiana”. Così l’astronauta italiano dell’Esa, Luca Parmitano, nel corso del collegamento in diretta da Houston con l’Agenzia Spaziale Italiana. Parmitano ha evidenziato che per arrivare sul pianeta rosso, le Agenzie spaziali “devono assolutamente mettersi d’accordo per decidere quando arrivare su Marte, pianeta mille volte più lontano della Luna, quindi si incrementa il peso del progetto“. “Si tratta di creare la base per una aggregazione globale che porti nelle prossime decadi su Marte. Se riusciamo in ... Leggi su meteoweb.eu

