Scudetto alla Juventus: quanti punti mancano per la matematica? (Di lunedì 20 luglio 2020) La Juventus è vicina, vicinissima, alla conquista del nono Scudetto consecutivo. Dopo la vittoria con la Lazio, e il pareggio dell’Inter in casa della Roma, Cristiano Ronaldo e compagni hanno portato ad otto i punti di vantaggio sulla squadra allenata da Antonio Conte a quattro giornate dal termine del campionato 2019/2020. quanti punti servono per la vittoria matematica? Andiamo a dare uno sguardo alla classifica. Juventus 80INTER 72ATALANTA 71LAZIO 69 L’Inter, qualora dovesse vincere tutte le ultime quattro partite (Fiorentina, Genoa, Napoli e Atalanta) chiuderebbe il campionato a 84 punti. Quindi alla Juventus, nella peggiore delle ipotesi, servono solamente ... Leggi su sportface

