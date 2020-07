Lino Guanciale si è sposato a sorpresa con Antonella Liuzzi (Di lunedì 20 luglio 2020) Nozze alla presenza di pochi amici tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi che hanno pronunciato il fatidico si al Campidoglio di Roma. Lino Guanciale ha sposato a sorpresa la compagna Antonella Liuzzi: l'attore e la professoressa della Bocconi hanno optato per una cerimonia in gran segreto al Capidoglio davanti a pochi amici. Lino Guanciale e Antonella Liuzzi avevano annunciato un anno fa il loro fidanzamento con una foto su Instagram. Le nozze sono state celebrate in gran segreto sabato scorso al Campidoglio di Roma ed hanno colto di sorpresa i tanti fan dell'attore, nonostante tutti sappiano che Lino tiene molto alla ... Leggi su movieplayer

itsnihil_ : RT @fvnzioniamo: ma per non sapere chi è lino guanciale avete vissuto su un altro pianeta fino ad adesso perché ormai in tv sta facendo tut… - _Masticazzi_ : Io sta cosa che Lino Guanciale si è sposato NON LA ACCETTO. Sono pugliese anche io Lino. Scegli me. Ama me. - sottonaper1D : RT @lindahogwss: non capivo tutto questo hype da parte vostra per lino guanciale sposato, anche perchè io credevo fosse sposato da anni e n… - bestfictionever : Lino Guanciale si è sposato: il matrimonio segreto con Antonella Liuzzi - suibicchieri : RT @fvnzioniamo: ma per non sapere chi è lino guanciale avete vissuto su un altro pianeta fino ad adesso perché ormai in tv sta facendo tut… -