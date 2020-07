Il capo del sindacato della polizia di New York rilascia un’intervista con una tazza QAnon sullo sfondo. Il Generale Flynn verso la direzione dell’FBI? (Di lunedì 20 luglio 2020) Il capo del secondo più grande sindacato della polizia del dipartimento di polizia di New York ha rilasciato un’intervista televisiva venerdì pomeriggio, alle sue spalle una tazza decorata con immagini e slogan di QAnon. La tazza è stata posizionata dietro Ed Mullins, presidente della Sergeants Benevolent Association, durante un’intervista di circa sette minuti sul programma Fox News “Il tuo mondo con Neil Cavuto”. La tazza dietro Mullins conteneva la parola “QAnon” e l’hashtag # WWG1WGA, che sta per “dove va uno, andiamo tutti”, il motto dei sostenitori di ... Leggi su databaseitalia

Ultime Notizie dalla rete : capo del Il Capo del Dap Bernardo Petralia preannuncia che visiterà le carceri italiane Polizia Penitenziaria L’Europa sta iniziando a dire addio al carbone

Altamente inquinante e nocivo per la salute umana, questo combustibile fossile sta gradualmente scomparendo, anche per motivi economici. Il processo tuttavia è ancora lungo e incontra ancora resistenz ...

Assalti ai bancomat con l’esplosivo Bloccata la banda dei maxi-colpi

A capo del gruppo hanno trovato un personaggio come Maich Gabrieli, che prese parte a un assalto mortale, quello alla gioielleria Piras di Abano, quindici anni fa. Vengono arrestati lui e i suoi ...

