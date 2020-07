Ghost of Tsushima ha evitato il soprannaturale per rimanere il più autentico e reale possibile (Di lunedì 20 luglio 2020) Durante l'avventura di Ghost of Tsushima, incontrerete una serie di missioni che vanno dalle più semplici missioni di recupero a quelle che richiedono un po' di lavoro investigativo. Tra queste ci sono i Mythic Tales che inviano i giocatori a cacciare le leggende di Tsushima con ricompense importanti. Queste quest e altre che inviano i giocatori a caccia di demoni o fantasmi sono molto vicine al soprannaturale, ma c'è sempre qualche elemento di chiusura che riporta il gioco alla realtà.Fondamentalmente, ogni volta che i giocatori pensano di essere in territorio soprannaturale, in realtà sono gli umani ad essere dietro ai problemi.Comicbook ha avuto l'occasione di parlare con il director di Ghost of Tsushima, Nate Fox, al quale è stato ... Leggi su eurogamer

by_Giuli : @Leo_RevelTstuff Io penso che ormai a questo punto Bayonetta 3 e Metroid Prime 4 saranno i The Last of Us Parte 2 e… - SypherLudica : Oggi in live: Ghost Of Tsushima Ore 16.00 Vi aspetto! - Eurogamer_it : #GhostofTsushima: Sucker Punch ha puntato su un gioco autentico evitando il soprannaturale. - JeanOra_19 : RT @kaminari1730tv: Ciao ragazzi! Alle 16 siamo in live per guardare insieme il Nintendo Direct Mini e alle 21 ci vediamo per continuare Gh… - cellicom : Ghost of Tsushima: come ottenere i trofei e il platino (Guida ai trofei) -