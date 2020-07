Formula 1, Sergio Perez rassegnato: “Vettel in Racing Point? E’ chiaro chi se ne andrà, non caccerei a calci mio figlio” (Di lunedì 20 luglio 2020) Non è un mistero che la Racing Point sia sulle tracce di Sebastian Vettel per il 2021, il pilota tedesco stuzzica eccome la scuderia di Lawrence Stroll, che vorrebbe affiancare il quattro volte campione del mondo al figlio Lance. Quinn RooneyA far posto a Seb sarà ovviamente Sergio Perez, ne è convinto anche lo stesso messicano, intervenuto ai microfoni di Movistar+ F1: “penso che sia chiaro chi dovrebbe andarsene, io stesso sono padre e non caccerei mio figlio a calci, ma non ho molto da dire a riguardo. Tutti i contratti hanno delle clausole, ha a che fare con i miei sponsor, in base ai miei sponsor, quella clausola può essere sfruttata. Al momento stiamo lavorando duramente con i miei sponsor per fare in modo che questo non ... Leggi su sportfair

