De Luca: “Linea metro Afragola-Napoli per zona più congestionata in Campania” (Di lunedì 20 luglio 2020) NAPOLI – “È uno dei progetti infrastrutturali piu’ importanti della Regione Campania di cui finanziamo con oltre 6 milioni di euro la progettazione esecutiva. Parliamo di altri 12 km di metropolitana leggera che servono a collegare la stazione centrale di Napoli con l’alta velocita’ ad Afragola che servono centinaia di migliaia di cittadini in un territorio fra i piu’ congestionati della Campania”. Cosi’ il governatore campano Vincenzo De Luca a margine della conferenza a palazzo Santa Lucia in cui e’ stato illustrato il progetto della Lan, la linea Afragola-Napoli. Leggi su dire

Diesira3 : @luca_vota Comunque caro Luca, sta vincendo la linea Russo ?? Alla fine ce l'ha messa in saccoccia a tutti. - enricodigiacomo : “Ristabiliamo la verità. Sull’hotspot di Bisconte non ho mai cambiato idea. Non intendo usare la stessa tattica che… - lecodelsud : #Hotspot #Messina. De Luca sceglie la linea dura, il #M5S il confronto, e sul sindaco: “Spettacolarizza”… - PupiaTv : Campania, De Luca presenta progetto nuova linea metro Napoli-Afragola - - RosGrim75 : @TIM4ULuca salve Luca buongiorno, non riesco a registrare su mytim la nuova linea fissa fra di mio padre da un mese… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “Linea Milano: inchiesta su tangenti in appalti metro, nel mirino 8 gare per 150 mln Affaritaliani.it