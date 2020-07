DayDreamer, anticipazioni oggi: Can e Sanem, momenti intimi (Di lunedì 20 luglio 2020) DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni della puntata di oggi lunedì 20 luglio: Can e Sanem vengono interrotti da Deren e raggiungono il set con i vestiti bagnati Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni di DayDreamer in onda su Canale 5 dalle 14.40. Purtroppo le riprese che hanno visto un ottimo Osman sostituire l’attore che era stato scelto: la memoria della macchina fotografica si è rotta eArticolo completo: DayDreamer, anticipazioni oggi: Can e Sanem, momenti intimi dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

periodicodaily : Day Dreamer soap turca: anticipazioni lunedì 20 Luglio #daydreamer #20luglio #staseraintv - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni martedì 21 luglio: Can e Sanem dormono insieme - #DayDreamer #Sogno… - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer: Can scopre l'inganno e lascia Sanem - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 27 – 31 luglio: Sanem vuole dire la verità a Can, poi l’ennesima lite - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer anticipazioni del 23 e 24 luglio: il primo bacio tra Can e Sanem -