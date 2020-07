Alessandra Amoroso, è la sua estate: quatto settimane di fila in testa con i Boomdabash nella Power Hit (Di lunedì 20 luglio 2020) Quarta settimana. Sono in vetta i Boomdabash & Alessandra Amoroso. Stiamo parlando della classifica del Power hit estate di RTL102.5, che a settembre all'Arena di Verona decreterà il tormentone di questa estate. Seguono: Irama, Achille Lauro, Lady Gaga&Ariana Grande e Francesco Gabbani. “Siamo molto felici di questo risultato, e ringraziamo tutte le persone che stanno ballando e cantando Karaoke, è bello che stia dando tanta energia, è importate in questo momento”, commentano i Boomdabash e Alessandra Amoroso. La classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio che premierà il tormentone dell'estate 2020 è realizzata da RTL 102.5, in collaborazione con ... Leggi su liberoquotidiano

