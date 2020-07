Traffico Roma del 19-07-2020 ore 16:30 (Di domenica 19 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto e studio Marina riccomi incidente alle porte di Roma in zona Osteria Nuova su via braccianense in prossimità di via della stazione di Cesano possibile quindi è rallentamenti un altro incidente in zona Castel Romano su via di Pratica in prossimità del Bivio per via Pontina code a tratti invece per Traffico intenso lungo via Ponti tra via di Trigoria e Castel di Decima verso la capitale resta scarso il Traffico sulla rete viaria cittadina scorrevole anche la circolazione lungo il raccordo anulare in città Tuttavia si sono verificati diversi incidenti in zona Gianicolense in corrispondenza di via Ottavio Gasparri ed ancora in zona Trastevere in Piazza di Porta Portese Per quanto riguarda il trasporto pubblico ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - romadailynews : Traffico Roma del 19-07-2020 ore 16:30: Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: [AGG] ??#incidente e lunghe code tra Pomezia e Castel di Decima > Roma Ripercussioni al traffico in Via di Pratica #l… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: #autostrade #traffico - A91 Roma-Fiumicino code altezza Raccordo Anulare > GRA #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : [AGG] ??#incidente e lunghe code tra Pomezia e Castel di Decima > Roma Ripercussioni al traffico in Via di Pratica… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 19-07-2020 ore 16:30 RomaDailyNews Cinquina sommersa dall'immondizia: in strada cinghiali e topi intorno ai cassonetti

Cinquina invasa dai rifiuti, i residenti: "Miasmi insopportabili, pronti a class action contro Ama" Rifiuti in strada, topi che banchettano sui sacchi dell'immondizia, vermi che si formano dall'umido, ...

Capello: 'Inter? Spesi tanti soldi, pensavo vincesse lo scudetto. Lazio? Se Inzaghi si lamenta, possono farlo tutti'

Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Juventus e Milan, parla al Corriere dello Sport, della situazione della Serie A, coi bianconeri in vetta e l'Inte ...

Cinquina invasa dai rifiuti, i residenti: "Miasmi insopportabili, pronti a class action contro Ama" Rifiuti in strada, topi che banchettano sui sacchi dell'immondizia, vermi che si formano dall'umido, ...Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Juventus e Milan, parla al Corriere dello Sport, della situazione della Serie A, coi bianconeri in vetta e l'Inte ...