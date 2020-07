Serie A, Brescia-Spal 0-0, Fiorentina-Torino 1-0 Genoa-Lecce 1-0, Napoli-Udinese 0-1 (LIVE) (Di domenica 19 luglio 2020) Serie A, i risultati di domenica 19 luglio 2020. Roma-Inter il big match. In campo anche il Napoli. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 19 luglio 2020. Sei le sfide in programma con i fari puntati su Roma-Inter e Genoa Lecce, con quest’ultima match decisivo per il discorso salvezza. Serie A, i risultati di domenica 19 luglio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di domenica 19 luglio 2020, valide per la trentaquattresima giornata di campionato. (PROBABILI FORMAZIONI, CLASSIFICA e INFO STREAMING) Parma-Sampdoria 2-3Brescia-Spal 0-0Fiorentina-Torino 1-0Genoa-Lecce 1-0Napoli-Udinese 0-1Roma-Inter ... Leggi su newsmondo

sportli26181512 : LIVE Brescia-Spal 0-0: Cerri ci prova da fuori senza far male: LIVE Brescia-Spal 0-0: Cerri ci prova da fuori senza… - Notiziedi_it : Serie A, Brescia-SPAL ore 19.30: le formazioni ufficiali - LocoxelFutbol_ : Serie A || Inicia> Brescia-Spal Fiorentina-Torino Genoa-Lecce Napoli-Udinese #SerieA_LxF - de_desporto : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Brescia-Spal 0-0 in diretta su - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Brescia-Spal 0-0 in diretta su -