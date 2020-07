Milik ''imita' Sosa: gol-record per velocità, avvicinato un record che dura dal 2011 (Di domenica 19 luglio 2020) Pochi secondi per far gol: Milik ha superato Sosa, non il Pampa, ma Ernesto, segnando il gol più rapido per il Napoli dopo quello dell'argentino nel 2011. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Milik imita Milik ''imita' Sosa: gol-record per velocità, avvicinato un record che dura dal 2011 Tutto Napoli Milik ''imita' Sosa: gol-record per velocità, avvicinato un record che dura dal 2011

Pochi secondi per far gol: Milik ha superato Sosa, non il Pampa, ma Ernesto, segnando il gol più rapido per il Napoli dopo quello dell'argentino nel 2011. Ecco la statistica fornita da OptaPaolo: 37 - ...

Pochi secondi per far gol: Milik ha superato Sosa, non il Pampa, ma Ernesto, segnando il gol più rapido per il Napoli dopo quello dell'argentino nel 2011. Ecco la statistica fornita da OptaPaolo: 37 - ...