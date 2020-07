Macron: 'Va trovato un compromesso ma non al prezzo delle ambizioni del piano Ue' (Di domenica 19 luglio 2020) In questa battaglia sono molto più alleati dell'Italia e dei paesi del sud rispetto ai frugali o sovranisti. Al vertice europeo "dobbiamo trovare dei buoni compromessi" sui vari nodi che restano sul ... Leggi su globalist

Ma questi compromessi - ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron, giungendo alla terza giornata di lavori - non si sfaranno al prezzo delle ambizioni europee. "Non per questioni di ...Delude Giuseppe Conte la “fumata nera” del primo giorno di Consiglio europeo. Il premier italiano è “determinato” a portare a casa non solo un Recovery fund di portata storica, con intatti tutti i 750 ...