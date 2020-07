La generazione di intellettuali che sostiene la deriva illiberale. Un saggio di Applebaum (Di domenica 19 luglio 2020) Pubblichiamo un’anticipazione di “Twilight of Democracy”, l’ultimo saggio di Anne Applebaum, premio Pulitzer per il suo libro “Gulag”, che sarà pubblicato il 21 luglio nel Regno Unito e negli Stati Uniti, in Italia nei prossimi mesi da Mondadori. Negli Stati Uniti, in Inghilterra e nell’Europa conti Leggi su ilfoglio

Andrea_Pro_ve : RT @philipdisalvo: Tutto questo dibattito sulla cancel culture mi sembra il più grande spreco di risorse intellettuali della mia generazion… - silviaintrozzi : RT @philipdisalvo: Tutto questo dibattito sulla cancel culture mi sembra il più grande spreco di risorse intellettuali della mia generazion… - saladpallacorda : RT @philipdisalvo: Tutto questo dibattito sulla cancel culture mi sembra il più grande spreco di risorse intellettuali della mia generazion… - lacappon : RT @philipdisalvo: Tutto questo dibattito sulla cancel culture mi sembra il più grande spreco di risorse intellettuali della mia generazion… - lucaddi : @disappunto le 'risorse intellettuali della mia generazione' non sono nemmeno sicuro che esistano, per quanto mi ri… -

Ultime Notizie dalla rete : generazione intellettuali La generazione di intellettuali che sostiene la deriva illiberale. Un saggio di Applebaum Il Foglio La generazione di intellettuali che sostiene la deriva illiberale. Un saggio di Applebaum

Pubblichiamo un’anticipazione di “Twilight of Democracy”, l’ultimo saggio di Anne Applebaum, premio Pulitzer per il suo libro “Gulag”, che sarà pubblicato il 21 luglio nel Regno Unito e negli Stati Un ...

Solo il confronto ci salverà

La lettera degli intellettuali Usa contro la censura nel dibattito pubblico nasconde uno scontro generazionale. Ricominciamo ad ascoltare i ragazzi Una lettera aperta in difesa del sano dibattito ha s ...

Pubblichiamo un’anticipazione di “Twilight of Democracy”, l’ultimo saggio di Anne Applebaum, premio Pulitzer per il suo libro “Gulag”, che sarà pubblicato il 21 luglio nel Regno Unito e negli Stati Un ...La lettera degli intellettuali Usa contro la censura nel dibattito pubblico nasconde uno scontro generazionale. Ricominciamo ad ascoltare i ragazzi Una lettera aperta in difesa del sano dibattito ha s ...