F1 Gp Ungheria, Verstappen: “Secondo posto che vale una vittoria” (Di domenica 19 luglio 2020) “L’incidente a 20 minuti dal via? Sono finito contro le barriere perdendo l’aderenza, non proprio quello che desideravo. Non so come abbiano fatto i meccanici a riparare questa vettura ma è stato davvero incredibile: mi soddisfa averli ripagati con questo secondo posto“. Così Max Verstappen al termine del Gran Premio d’Ungheria concluso al secondo posto in mezzo alle due Mercedes di Hamilton e Bottas. “Non pensavo nemmeno di gareggiare e finire secondo è come una vittoria – ha puntualizzato il pilota olandese della Red Bull riferendosi all’incidente avuto nel giro di ricognizione prima di posizionarsi in griglia -. Poi il primo giro è stato cruciale, ho guadagnato posizioni e la macchina mi ha dato ottime sensazioni“. Infine sulla lotta ... Leggi su sportface

