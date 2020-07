Elezioni Toscana, c’è anche un Salvini (che non è Matteo ma Roberto) in corsa per la presidenza (Di domenica 19 luglio 2020) Elezioni Regionali Toscana, il candidato Roberto Salvini Si prospetta parecchia confusione alle urne delle Regionali in Toscana con la candidatura di Roberto Salvini. Ex leghista con lo stesso cognome del leader del Carroccio Matteo, sfiderà proprio la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi per la presidenza. Roberto Salvini, eletto consigliere regionale proprio con la Lega nel 2015 è stato espulso dal partito nel settembre scorso perché voleva mettere le “donne in vetrina come avviene in Olanda, Francia, Germania e Austria”. La proposta di Salvini era stata pensata per rilanciare il turismo termale di Montecatini. “Se mezza Europa investe in ... Leggi su tpi

Si prospetta parecchia confusione alle urne delle Regionali in Toscana con la candidatura di Roberto Salvini. Ex leghista con lo stesso cognome del leader del Carroccio Matteo, sfiderà proprio la ...

