Dai baristi ai giovani, niente mascherine e zero distanze: Salerno è a rischio Covid (Di domenica 19 luglio 2020) L'ombra del Covid-19 su Salerno e provincia: la mappa dei nuovi contagi, Campania attenzionata 19 luglio 2020 Covid-19: 9 nuovi positivi in Campania, i dati del bollettino 19 luglio 2020 Non è certo ... Leggi su salernotoday

macfaddish : RT @dibellagf: Se fosse onesto spiegherebbe ai baristi che, per molti di loro, si prospettano tempi grigi. La gente esce di meno e il telel… - dibellagf : Se fosse onesto spiegherebbe ai baristi che, per molti di loro, si prospettano tempi grigi. La gente esce di meno e… - mayaobrien18 : RAGAAA che odioo. ieri ero in giro con una mia amica ed erano tipo le 3. questa mia amica mi chiese se potevamo fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai baristi Dai baristi ai giovani, niente mascherine e zero distanze: Salerno è a rischio Covid SalernoToday Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva la droga ad un cliente

Serviva il caffè e, allo stesso tempo, anche marijuana. Un 22enne barista, residente a Caselle, è stato sorpreso all'interno della sua attività mentre cedeva un grammo di sostanze stupefacenti ad un ...

"Viale della Vittoria invaso dai rifiuti"

Marcella Amadio, Fratelli d’Italia: "I ristoratori ed i baristi si lamentano per questa situazione. Siamo in piena stagione estiva, quale biglietto da visita può essere offerto ai turisti, ma anche ...

Serviva il caffè e, allo stesso tempo, anche marijuana. Un 22enne barista, residente a Caselle, è stato sorpreso all'interno della sua attività mentre cedeva un grammo di sostanze stupefacenti ad un ...Marcella Amadio, Fratelli d’Italia: "I ristoratori ed i baristi si lamentano per questa situazione. Siamo in piena stagione estiva, quale biglietto da visita può essere offerto ai turisti, ma anche ...