Becchi: "È bastato il Rutto di un olandese". A Conte ora non resta che un'opzione: siamo rovinati? (Di domenica 19 luglio 2020) Paolo Becchi balla sul cadavere politico di Giuseppe Conte. Finora, i due giorni trascorsi dal premier italiano al Consiglio Ue a Bruxelles sono stati una Caporetto diplomatica con pochi precedenti: l'impasse nella trattativa sul Recovery Fund È storica, e tutta l'Unione europea sembra tenuta sotto schiaffo dal premier olandese Mark Rutte e dal suo diktat: potere di veto o non si fa niente. Rutte, non esattamente Adenauer. E così, su Twitter, l'editorialista di Libero (euro-scettico di primo pelo) ha buon gioco nell'ironizzare sulla figuraccia del premier italiano. "È bastato il Rutto di un olandese per rovinare la digestione di un Conte italiano". Ma Becchi va oltre: "Senza ... Leggi su liberoquotidiano

Il caso ligure fa ben capire che siamo di fronte ad un partito sull'orlo di una crisi di nervi, ma con tutta evidenza ormai è chiaro che il Movimento 5 Stelle è diventato una costola della sinistra. E ...

I mosaici romani di Palazzo Lambardi

Deliziosi gli animali, realizzati con tessere bianche e rilievi anatomici in nero, mentre i becchi e le zampe dei volatili sono rosa arancio. Al centro del “piccolo mare” è visibile una cavità, dove ...

