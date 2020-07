Salvini sbraita contro i migranti: 'Ma da quali guerre scappano? È una presa in giro' (Di sabato 18 luglio 2020) A Salvini non È bastata l'accusa di sciacallaggio dopo il nubifragio di Palermo: per il leader della Lega gli "sbarchi sono triplicati e sono scene che umiliano l'intero Paese. Questa È la realtà che ... Leggi su globalist

gio_pasto : RT @marcelloriga486: L'indagine iniziata nel 2012 la lega in cassa aveva 31milioni di euro. Alla fine del 2017 con Salvini timoniere del su… - Giancar70336148 : RT @marcelloriga486: L'indagine iniziata nel 2012 la lega in cassa aveva 31milioni di euro. Alla fine del 2017 con Salvini timoniere del su… - Loredanataberl1 : RT @marcelloriga486: L'indagine iniziata nel 2012 la lega in cassa aveva 31milioni di euro. Alla fine del 2017 con Salvini timoniere del su… - brichiel : RT @marcelloriga486: L'indagine iniziata nel 2012 la lega in cassa aveva 31milioni di euro. Alla fine del 2017 con Salvini timoniere del su… - CKaky89 : RT @marcelloriga486: L'indagine iniziata nel 2012 la lega in cassa aveva 31milioni di euro. Alla fine del 2017 con Salvini timoniere del su… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sbraita Paolo Becchi sta con Salvini (quasi) al 100 per cento: "Oggi la destra è l'unica sinistra". Ma... LiberoQuotidiano.it Salvini sbraita contro i migranti: "Ma da quali guerre scappano? È una presa in giro"

A Salvini non è bastata l'accusa di sciacallaggio dopo il nubifragio di Palermo: per il leader della Lega gli "sbarchi sono triplicati e sono scene che umiliano l'intero Paese. Questa è la realtà che ...

Per Matteo Renzi è inaccettabile la caccia ai Benetton

Roma, 16 lug. (askanews) – “Giusto accertare le responsabilità sul ponte, ma non puoi individuare in una famiglia il nemico, come hanno fatto Lega e 5Stelle. La caccia al capro espiatorio è inaccettab ...

A Salvini non è bastata l'accusa di sciacallaggio dopo il nubifragio di Palermo: per il leader della Lega gli "sbarchi sono triplicati e sono scene che umiliano l'intero Paese. Questa è la realtà che ...Roma, 16 lug. (askanews) – “Giusto accertare le responsabilità sul ponte, ma non puoi individuare in una famiglia il nemico, come hanno fatto Lega e 5Stelle. La caccia al capro espiatorio è inaccettab ...