Polemiche per Chiara Ferragni testimonial degli Uffizi (Di sabato 18 luglio 2020) Polemiche per l'utilizzo della social influencer Chiara Ferragni come testimonial dei capolavori degli Uffizi. La celebre imprenditrice digitale, in Galleria per un photoshoot, si è concessa un tour del museo, alla scoperta dei suoi tesori d'arte, accompagnata dal direttore Eike Schmidt e postando su Instagram alcune stories e foto del backstage.Immediata la pioggia di critiche sui social, rispedite al mittente sia dal marito della modella e imprenditrice cremonese, il cantante Fedez sia dagli stessi Uffizi che, sempre su Instagram hanno precisato: "I canoni estetici cambiano nel corso dei secoli. L ideale femminile della donna con i capelli biondi e la pelle diafana è un tipico ideale in voga nel Rinascimento. Magistralmente espresso alla fine del '400 da ... Leggi su ilfogliettone

