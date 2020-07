John Lewis: muore all’età di 80 anni la leggenda dei diritti civili (Di sabato 18 luglio 2020) ‘Non vogliamo la libertà poco alla volta. Noi vogliamo essere liberi ora‘: si è spento all’età di 80 anni John Robert Lewis, portato via da un cancro. Lewis è stato, insieme al collega Martin Luther King, un’icona della lotta per i diritti civili degli afroamericani Nell’acceso clima di proteste che sta attualmente travolgendo l’America, dopo la morte dell’ex atleta afroamericano George Floyd, la triste scomparsa di John Robert Lewis sembra un invito a ripensare a un passato più che mai presente. ‘Conosco bene il vostro dolore, la vostra rabbia, la vostra angoscia e disperazione. Saccheggiare e vandalizzare non è il giusto modo. Organizzate. Dimostrate. Protestate. ... Leggi su zon

