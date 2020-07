Finisce con auto nel Lago Patria (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania (Na) – Per qualche ora il suo telefono risultava irraggiungibile tra l’apprensione dei familiari. Poi l’arrivo, a piedi, a casa: “E’ salvo”. Questo l’epilogo di un rocambolesco incidente, finito per fortuna senza vittime, registrato oggi a Giugliano, nel Napoletano. Protagonista un conducente, 34enne, che è finito, per cause ancora ignote, nelle acque del Lago Patria con la sua macchina. L'articolo Finisce con auto nel Lago Patria proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

SimoPillon : Diffusa extention di Google Chrome che colora di rosso le pagine WEB, Facebook, Twitter, Youtube di presunti OMOFOB… - Tg3web : In Turchia un villaggio millenario con le sue case gli antichi luoghi di culto finisce sott'acqua, e i suoi abitant… - mecna : Ogni film in seconda serata finisce con una casa che va a fuoco. - xblunotte : RT @SimoPillon: Diffusa extention di Google Chrome che colora di rosso le pagine WEB, Facebook, Twitter, Youtube di presunti OMOFOBI. Ovvia… - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: Un aliante finisce nelle acque del lago di #Varese, a Buguggiate: in salvo le due persone a bordo del velivolo biposto. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce con Finisce con auto nel Lago Patria anteprima24.it Finisce sotto il tagliaerba del papà, bambino di due anni perde sette dita

Ha perso sette dita in un gravissimo incidente domestico. Un bambino di due anni è finito con le mani sotto il piatto delle lame del trattorino tagliaerba che stava guidando il papà, 37 anni. Il ...

Beve il latte e finisce in ospedale: i medici scoprono che era…

Sotto accusa, pare sia finito un mini market di zona e un intero ... Per sua fortuna il trentenne è riuscito a cavarsela con una lavanda gastrica e un po’ di nausea. Ma secondo quanto riferito ...

Ha perso sette dita in un gravissimo incidente domestico. Un bambino di due anni è finito con le mani sotto il piatto delle lame del trattorino tagliaerba che stava guidando il papà, 37 anni. Il ...Sotto accusa, pare sia finito un mini market di zona e un intero ... Per sua fortuna il trentenne è riuscito a cavarsela con una lavanda gastrica e un po’ di nausea. Ma secondo quanto riferito ...