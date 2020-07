Elisabetta vende il gin di Buckingham Palace, ma la vera Regina dello spot sarebbe Meghan Markle (Di sabato 18 luglio 2020) Elisabetta vende il gin di Buckingham Palace, ma la vera Regina dello spot sarebbe Meghan Markle Ha fatto rapidamente il giro del mondo la notizia del lancio di “Buckingham Palace”, il gin ufficiale della Regina Elisabetta, preparato secondo l’antica ricetta della Regina Madre, che ha vissuto fino alla veneranda età di 102 anni e che, secondo la storiografia Reale, ne beveva un bicchiere prima di ogni pasto. Oggi chi frequenta la Famiglia Reale sussurra che anche la Regina Elisabetta gusterebbe il gin della casa almeno una volta al giorno, puntualmente alle ... Leggi su tpi

La regina Elisabetta II ha compiuto 94 anni e gode ottima salute. Quale sarà il suo elisir di lunga vita? Forse il suo gin, adesso in vendita. Che i britannici non disdegnino un bicchierino è cosa ...A mali estremi, i danni economici del coronavirus, un rimedio estremo. La Regina Elisabetta si mette a vendere il suo Royal Gin per compensare, o almeno tappare qua e là, il buco da circa 30 milioni d ...