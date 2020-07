Calciomercato Napoli, Osimhen ha detto no al Liverpool (Di sabato 18 luglio 2020) Calciomercato Napoli: Victor Osimhen, obiettivo per l’attacco, avrebbe rifiutato il Liverpool Victor Osimhen, attaccante del Lille, è l’obiettivo numero uno del Napoli per migliorare l’attacco in vista della prossima stagione. Il nigeriano ha già fatto visita alla città partenopea, ma negli ultimi giorni la trattativa sarebbe rallentata. La colpa sarebbe anche del Liverpool che ha provato a soffiare il calciatore al Napoli. Secondo quanto riportato da L’Equipe, però, Osimhen avrebbe rifiutato le avances dei Reds; così come quelle del Manchester United. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

