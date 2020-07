Cagliari, Ceppitelli: «Volevamo il pari. Carboni? È un grandissimo» (Di sabato 18 luglio 2020) Luca Ceppitelli ha commentato la prestazione del Cagliari contro il Sassuolo: le dichiarazioni del difensore rossoblù Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio rimediato contro il Sassuolo. «C’è voluto grande cuore, abbiamo affrontato un squadra che era in ottima forma. Secondo me abbiamo fatto un’ottima partita, all’inizio abbiamo sofferto e fatto fatica a prendere le misure, poi siamo rimasti in dieci ed è venuta fuori la squadra. Abbiamo voluto fortemente il pareggio. In parte l’avevamo preparata così: loro sono bravi nel possesso e l’idea era quella di lasciargli un po’ il pallino del gioco, poi magari forse ci siamo schiacciati un po’ troppo e infatti nel secondo tempo abbiamo ... Leggi su calcionews24

Al termine di Cagliari-Sassuolo 1-1 ha parlato Luca Ceppitelli. Il capitano rossoblu ha evidenziato il carattere della squadra nel tenere botta e sfruttare quella che è stata l’unica vera occasione da ...

Cagliari-Sassuolo 1-1, primo tempo negativo poi in dieci il grande orgoglio dei rossoblù di Zenga

Sardi in dieci per quasi tutto il secondo tempo, ci pensa Joao Pedro. Tuttavia un punto guadagnato il pareggio del Cagliari con il Sassuolo alla Sardegna Arena, infatti la partita è stata letteralment ...

