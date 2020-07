Brescia, Lopez: «Dobbiamo fare punti contro la Spal» (Di sabato 18 luglio 2020) Diego Lopez ha analizzato lo scontro-salvezza di domani contro la Spal: le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha analizzato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Spal. TURNOVER – «Qualche partita i ragazzi dovevano saltarla, anche Torregrossa non ha giocato con l’Inter. È normale. Non sono macchine, se vai a vedere tutte le squadra cambiano, se uno cambia vuol dire che pensa già all’altra partita». SALVEZZA – «Non credo sia giusto parlare di percentuale. Dobbiamo pensare alla Spal e fare bene, poi penseremo alla partita successiva. Abbiamo tre gare importanti, ... Leggi su calcionews24

