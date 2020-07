Valentino Rossi dopo le prime libere: “Giornata difficile, dobbiamo inventarci o qualcosa” (Di venerdì 17 luglio 2020) “È stata una giornata difficile. dobbiamo lavorare e dobbiamo migliorare l’equilibrio della moto per cercare di essere più competitivi. Non so come, ma dobbiamo inventarci qualcosa, perché domani mattina sarà molto importante cercare di rimanere nei primi dieci per andare direttamente in Q2′. Lo ha dichiarato Valentino Rossi al termine delle prove libere del venerdì del Gran Premio di Spagna di MotoGP sul circuito di Jerez. Il Dottore ha faticato in entrambe le sessioni, in particolar modo nelle FP2 per un problema di surriscaldamento alle gomme: “Questa mattina non è stata fantastica – aggiunge il pilota pesarese al sito ufficiale della Yamaha – ma pomeriggio ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ? VALENTINO ROSSI PARLA DEL SUO FUTURO? 'Non ho ancora firmato con Petronas ma al 99,9% nel 2021 ci sarò' ?? @MotoGP… - Eurosport_IT : La leggenda continua: Valentino #Rossi firma con la Yamaha Petronas fino al 2021, più opzione per il 2022! Caccia a… - SkySportMotoGP : L'anticipazione della Gazzetta sul futuro di @ValeYellow46 #SkyMotori #MotoGP - sportface2016 : #MotoGp, le parole di #Rossi: 'Giornata difficile, inventiamoci qualcosa' - OA_Sport : MotoGP, Valentino Rossi: “Giornata difficile. Problemi alle gomme, colpa del caldo. Non so come migliorare” -