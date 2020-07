Ultime Notizie Roma del 17-07-2020 ore 11:10 (Di venerdì 17 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale e ben ritornati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Bruxelles il Consiglio Europeo sul tavolo in modo dei fondi europei per la ripresa po’ scomode forte Intesa tra Conte Macron nella direzione di una risposta ambiziosa immediata è fuori dalle regole la pretesa di avere il vetro sui piani di riforma singoli paesi come vorrebbero avere Deruta afferma il premier italiano Il ministro dell’economia Gualtieri si dice fiducioso di una chiusura rapida del negoziato perché il lancio del Next Generation è essenziale per raggiungere una ripresa sostenibile la paralisi economica provocata dalla crisi del coronavirus si può aprire le mafie prospettive di arricchimento d’espansione paragonabile ritmi di crescita che può offrire solo un contesto bellico E l’allarme è ... Leggi su romadailynews

