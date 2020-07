Silvio Berlusconi, la paparazzata è una vera bomba: la nuova fidanzata non è affatto un volto sconosciuto. Foto (Di venerdì 17 luglio 2020) Silvio Berlusconi ha ormai definitivamente voltato pagina dopo l’addio alla sua fidanzata Francesca Pascale. Nelle ultime ore è infatti stato paparazzato con un’altra donna. L’ex presidente del Consiglio è stato beccato in dolce compagnia all’aeroporto di Olbia, in Sardegna, ed è la prima volta che escono fuori Foto insieme. A pubblicare in anteprima queste immagini è stato il settimanale ‘Gente’, nel numero in edicola nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Lei è un volto noto. Il leader di Forza Italia ha voluto concedersi una bellissima vacanza rilassante nel territorio sardo, assieme a tutta la sua famiglia allargata. La neo coppia è diretta verso Villa Certosa, dove da alcune settimane si sono già ... Leggi su caffeinamagazine

