Si può andare a Barcellona? Nuovo focolaio e ultime indicazioni di luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) Si può andare a Barcellona nonostante le ultime direttive delle autorità spagnole a seguito del Nuovo focolaio di contagiati da Covid-19. Nella nota meta turistica di italiani e tanti altri viaggiatori da tutto il mondo, sono state previste nuove misure restrittive così come in altre zone della regione della Catalogna. I numeri di contagiati in aumento proprio in Catalogna stanno spingendo in una specifica direzione: le autorità hanno infatti chiesto ai residenti in città di restare in casa, evitare riunioni sociali, le uscite notturne e pure tutte le attività culturali. In nessun modo sono poi consentiti gli assembramenti di più di 10 persone sia all'aperto che al chiuso. Per rispondere alla prima domanda di questo approfondimento ossia se si ... Leggi su optimagazine

