Roma, Giardino Riccardo Cino: le altalene dei bambini chiuse e sigillate 24 ore dopo la bonfica (Di venerdì 17 luglio 2020) Leggi anche > dopo 24 ore dalla denuncia di Leggo, il Campidoglio ha inviato una squadra di operatori a pulire l'area e la sesta stessa, giovedì, c'erano già dei bambini a giocare. Peccato che poi ... Leggi su leggo

Dal degrado ai giochi fatiscenti, il passo è breve. E così il giardino di Riccardo Cino, sotto le finestre del municipio 9, dopo appena 24 ore dalla bonifica perde le altalene. Come è possibile? Ieri ...

Giardinetti: il canale è pieno di rifiuti, paura allagamenti al centro sportivo

Bottiglie di plastica ma anche barattoli e vetri. Il canale che costeggia il campetto del centro sportivo di via della Tenuta di Torrenova, a Giardinetti, è pieno zeppo di rifiuti che nonostante l’erb ...

