Roma choc, omicidio in strada in pieno giorno: uomo ucciso sulla porta di casa. Fermato un uomo (Di venerdì 17 luglio 2020) choc a Roma in zona Divino Amore. Un uomo italiano di 48 anni è stato ucciso in strada in mattinata, in località Spregamore. La vittima, come riporta Adelaide Pierucci sul Messaggero, sarebbe stata ... Leggi su leggo

mummy53690440 : Omicidio choc a Roma, ucciso davanti casa a colpi di pistola - GHERARDIMAURO1 : RT @tempoweb: #Omicidio choc a #Roma, ucciso davanti casa a colpi di pistola #carabinieri #divinoamore - tempoweb : #Omicidio choc a #Roma, ucciso davanti casa a colpi di pistola #carabinieri #divinoamore - Roma_H_24 : Messaggero: video choc dal cimitero Flaminio, dipendenti Ama sezionano le salme - - zazoomblog : Roma rapina choc in gioielleria: lo aggrediscono e portano via bracciali e catenine per un valore di 6.000 euro -… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma choc Omicidio choc a Roma, ucciso davanti casa a colpi di pistola Il Tempo Omicidio choc a Roma, ucciso davanti casa a colpi di pistola

Un colpo, poi un altro. Infine il silenzio. È stato ucciso in strada l’uomo ammazzato questa mattina a Roma intorno alle 11 fuori dalla sua abitazione. Alcuni colpi di pistola hanno destato ...

Allarme Svimez: al Sud il Covid brucerà il doppio dei posti del Centro Nord

Nel 2020 un milione di occupati in meno: 380 mila nel Mezzogiorno e 600 mila nelle altre regioni. Grazie agli interventi del governo erogati in media 1.344 euro procapite al Nord (dove la crisi è più ...

Un colpo, poi un altro. Infine il silenzio. È stato ucciso in strada l’uomo ammazzato questa mattina a Roma intorno alle 11 fuori dalla sua abitazione. Alcuni colpi di pistola hanno destato ...Nel 2020 un milione di occupati in meno: 380 mila nel Mezzogiorno e 600 mila nelle altre regioni. Grazie agli interventi del governo erogati in media 1.344 euro procapite al Nord (dove la crisi è più ...