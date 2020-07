Ritrovate decine di bambini smarriti in spiaggia grazie alla chat dei bagnini (Di venerdì 17 luglio 2020) In questa turbolenta stagione i bagnini di Rimini hanno dimostrato, sin dal principio, di volersi rimboccare le maniche per affrontare ogni possibile avversità. Così, l'ingegno del bagnino è venuto ... Leggi su riminitoday

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovate decine Ritrovate decine di bambini smarriti in spiaggia grazie alla chat dei bagnini RiminiToday Pensionato ucciso in casa con decine di coltellate, il cadavere ritrovato dopo giorni

Firenze, sul corpo del 62enne sono stati trovati i segni di moltissimi fendenti. A dare l'allarme una vicina insospettita dal fatto che i suoi cani abbaiavano davanti alla porta della vittima FIRENZE.

Presìdi Slow Food: la pesca dal buco incavato

Il nome di Massa Lombarda, Comune romagnolo oggi abitato da diecimila abitanti, un secolo fa riecheggiava in mezza Europa: questa località, collocata al confine tra le province di Ravenna, Bologna e F ...

