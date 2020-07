Posillipo, auto precipita in curva: 29enne portato d’urgenza in ospedale (Di venerdì 17 luglio 2020) Posillipo: stamattina un’automobile ha sfondato una ringhiera in via Petrarca, finendo nel parco residenziale sottostante. Il conducente (un uomo di 29 anni) è stato trasportato al Cardarelli. Stamattina c’è stato un grave incidente stradale a Posillipo, dove un’auto è precipitata dopo aver sbattuto contro la ringhiera a bordo strada su via Petrarca a Napoli. Come … Leggi su 2anews

