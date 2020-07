Mihajlovic: “Ibra? Speriamo che abbia un occhio di riguardo con me che sono un povero malato” (Di venerdì 17 luglio 2020) Alla vigilia della partita contro il Milan, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa. Sui fuorigioco millimetrici fischiati alla squadra contro il Napoli. “Penso ci voglia più tolleranza perché così ci va di mezzo lo spettacolo. Annullare un gol perché si ha un naso in fuorigioco o una spalla in fuorigioco mi sembra troppo anche se le regole parlano chiaro. Secondo me bisogna cambiare, bisogna inserire un margine oltre il quale diventa fuorigioco. Però una delle cose positive del VAR è proprio il fuorigioco, che viene segnalato anche solo per un millimetro. A noi è successo spesso, sia a favore che contro: bisogna adattarsi ma spero che per il futuro cambi qualcosa”. Sul secondo tempo contro il Napoli, con la difesa a 3. “abbiamo scelto ... Leggi su ilnapolista

