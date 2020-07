Meghan, il suo cane non starà più con lei: il gesto che non perdonerà mai a Harry (Di venerdì 17 luglio 2020) Un vero e proprio colpo al cuore per Meghan Markle: la Duchessa non potrà più vivere con il suo amato cane Bogart e a quanto pare la causa sarebbe il marito Harry. Quando Lady Markle abbandonò il Canada per trasferirsi in Gran Bretagna e sposare il Principe, lasciò il suo Bogart nel paese d’origine. In tantissimi si aspettavano che, una volta stabiliti a Los Angeles, i Duchi del Sussex avrebbero riaccolto il cane in famiglia, per farlo crescere insieme al piccolo Archie, ma non è andata così. Una fonte vicina alla Duchessa ha rivelato al Sun che il suo animale domestico non tornerà da lei a causa del Principe Harry: “Meghan adorava quel cane ma la decisione di non riprenderlo è basata sul rapporto di ... Leggi su dilei

