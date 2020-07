Instagram pronta a lanciare i Reels, la sua sfida a TikTok (Di venerdì 17 luglio 2020) Facebook si prepara a presentare la sua alternativa a TikTok: Instagram Reels (Immagine: Gabriele Porro/Wired)Facebook è pronto a rispondere a TikTok lanciando nelle prossime settimane Instagram Reels, brevi video in tutto e per tutto simili a quelli resi celebri dall’app cinese. Il prodotto è stato finora testato principalmente in Brasile, dove il concorrente orientale non è ancora riuscito a raggiungere l’elevata popolarità conquistata in altri paesi. Facebook sta lavorando al lancio globale della nuova funzionalità di Instagram da oltre un anno. Dopo aver esteso i test a Francia e Germania lo scorso novembre, di recente ha incluso anche l’India, dopo che New Delhi ha deciso di vietare TikTok e ... Leggi su wired

