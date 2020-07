Il 'frugale' Mark Rutte non aiuterà l'Italia: 'Meno del 50% di possibilità di accordo' (Di venerdì 17 luglio 2020) L'osservato speciale dell'Italia al Consiglio europeo di Bruxelles è Mark Rutte, capofila dei Paesi 'frugali' che resistono all'approvazione del Recovery Plan secondo il piano presentato da Ursula von ... Leggi su globalist

L'Europa esiste? Forse non è la più desiderabile, ma finalmente, almeno, i leader europei tornano a riunirsi a Bruxelles dopo la pandemia che li ha tenuti lontani da febbraio, ma la vicinanza fisica n ...Frizioni al Consiglio con il premier olandese. Orban minaccia il veto sullo Stato di diritto. In corso trattative bilaterali per trovare un compromesso DALL’INVIATO A BRUXELLES. «La temperatura non si ...