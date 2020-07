Frosinone, Nesta: «Pareggio con il Pescara? Abbiamo mosso la classifica» (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tecnico del Frosinone, Alessandro Nesta, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Pescara Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha parlato al termine del match contro il Pescara. Ecco le sue dichiarazioni: ANALISI MATCH – «Sicuramente è cambiato l’atteggiamento tra un tempo e l’altro. Nel primo tempo arrivavamo spesso secondi sulla palla mentre nel secondo tempo ci siamo alzati meglio, Abbiamo recuperato più palloni e gestito meglio la palla. Nel finale pensavamo di vincerla ma in questo momento sono un calcio che non si capisce perché uno ci mette il cuore e tutto ma i giocatori sono molto stanchi». APPROCCIO – «Rispetto alle ultime partite, con la Juve Stabia avevamo ... Leggi su calcionews24

