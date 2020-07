DS si concentrerà su BEV e PHEV dal 2025 (Di venerdì 17 luglio 2020) La strategia di elettrificazione del marchio PSA DS Automobiles prevede un orientamento ancora più forte verso la mobilità elettrica: dal 2025, DS intende offrire solo modelli completamente elettrici e ibridi plug-in. Questo annuncio è nascosto in un comunicato stampa sullo studio di design Aero Sport Lounge. L’ufficio marketing ha creato la parola “Sustainoble” per l’auto, che come “simbiosi di lusso e consapevolezza ambientale” intende dare uno sguardo al futuro del marchio. La frase chiave sulla futura strategia di guida può essere trovata alla fine del comunicato stampa. “La strategia di elettrificazione mirata prevede un orientamento ancora più forte verso la mobilità elettrica: dal 2025, DS Automobiles intende offrire solo modelli completamente elettrici ... Leggi su notizieora

