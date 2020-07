Coronavirus, a Barcellona aumentano i contagi. L’appello ai cittadini: “Restate a casa” (Di venerdì 17 luglio 2020) Negli Usa nuovo record di contagi in 24 ore, due milioni di casi in Brasile e un milione in India Leggi su ilsecoloxix

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuova stretta a Barcellona: 'State a casa' - repubblica : Coronavirus nel mondo, Barcellona chiede ai cittadini di rimanere a casa [aggiornamento delle 14:39] - Agenzia_Ansa : Le autorità in #Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo… - zazoomblog : Coronavirus Barcellona verso un nuovo lockdown: Restate nelle abitazioni - #Coronavirus #Barcellona #verso #nuovo - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nuova stretta a Barcellona: 'State a casa' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Barcellona Coronavirus, a Barcellona l’appello di restare a casa dopo i nuovi focolai di Covid-19 Sky Tg24 Alaves-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Barcellona ormai fuori dai giochi nella corsa alla Liga (vinta matematicamente dal Real Madrid) e certo del secondo posto, Alaves già salvo: è una partita senza grossi obiettivi quella che si giocherà ...

CORONAVIRUS: MONDO nel CAOS, BARCELLONA si FERMA, INDIA FUORI CONTROLLO e uno STATO EUROPEO è in CRISI. Ecco QUALE

La PANDEMIA da CORONAVIRUS, è CAOS nel MONDOLa PANDEMIA da CORONAVIRUS non si ferma e ora dopo ora si contano migliaia di contagiati in tutto il Mondo, seppur nel nostro Paese la diffusione del virus ...

Barcellona ormai fuori dai giochi nella corsa alla Liga (vinta matematicamente dal Real Madrid) e certo del secondo posto, Alaves già salvo: è una partita senza grossi obiettivi quella che si giocherà ...La PANDEMIA da CORONAVIRUS, è CAOS nel MONDOLa PANDEMIA da CORONAVIRUS non si ferma e ora dopo ora si contano migliaia di contagiati in tutto il Mondo, seppur nel nostro Paese la diffusione del virus ...