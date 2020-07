Carlo Pietropoli nega il ritocchino dopo Uomini e Donne: “Sembra che ho due canotti” | Video (Di venerdì 17 luglio 2020) dopo la scelta a Uomini e Donne, Carlo Pietropoli viene messo con le spalle al muro dai follower, ma nega categoricamente il ritocchino. Le labbra carnose sono un dono di natura! Non c’è pace per Carlo Pietropoli, il quale, dopo la scelta a Uomini e Donne, viene quotidianamente tempestato dalle domande e dai messaggi dei … L'articolo Carlo Pietropoli nega il ritocchino dopo Uomini e Donne: “Sembra che ho due canotti” Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Non c’è pace per Carlo Pietropoli, il quale, dopo la scelta a Uomini e Donne, viene quotidianamente tempestato dalle domande e dai messaggi dei fan. L’ex tronista è riuscito a coronare il suo sogno d’ ...

