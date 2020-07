Bus: nuove regole (Di venerdì 17 luglio 2020) Disposizione è importante anche per ridare impulso ai viaggi organizzati del catalogo Stat Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DCPM del 14 luglio 2020 in materia di COVID19 sono stati introdotti alcuni sostanziali cambiamento sostanziale nel trasporto pubblico. La novità più significativa è che è ... Leggi su ilmonferrato

Ultime Notizie dalla rete : Bus nuove Limitazioni trasporti Napoli: bus e metropolitana di nuovo a posti alternati Vesuvio Live MiMoto, lo scooter sharing elettrico arriva nel golfo del Tigullio: ecco come funziona

Genova - Parte la MiMoto Summer Edition. MiMoto, primo scooter sharing elettrico Made in Italy e già attivo nelle città di Milano, Torino e Genova (a Torino e Genova in partnership con IrenGo), arriva ...

Su Autostrade Conte ha vinto il primo round

Rimangono aspetti importanti in sospeso su modalità e tempi della diluizione dei Benetton ma la revoca era un'arma tanto temibile quanto inservibile È inutile che la Lega blateri di “cedimento dei 5 s ...

