Biathlon, quarto raduno per la squadra di Coppa del Mondo: i convocati azzurri per Anterselva (Di venerdì 17 luglio 2020) quarto raduno stagionale per la squadra “A” di Biathlon che, dopo gli appuntamenti di Val Martello (due volte) e Anterselva, torna nuovamente nella locailità che ha ospitato nello scorso febbraio i Mondiali per allenarsi da lunedì 20 a venerdì 31 luglio. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato nove atleti: Dominik Windisch, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer e Irene Lardschneider, alla presenza dei tecnici Andreas Zingerle, Klaus Hollrigl, Andrea Zattoni e Nicola Pozzi. Assente giustificata Michela Carrara. L’allenamento della prossima settimana è il quarto dei sei programmati nel periodo estivo dallo staff, prima dell’inizio verso e ... Leggi su sportfair

