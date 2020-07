Bari #Cambiagesto, stop ai mozziconi di sigaretta: al via la campagna green (Di venerdì 17 luglio 2020) Bari - #Cambiagesto è il claim della campagna di sensibilizzazione che, dal 17 luglio al 9 agosto 2020, coinvolgerà il centro città , Via Argiro, e i principali luoghi dell'intrattenimento serale di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : Bari #Cambiagesto Bari, asfalto viscido per la pioggia e tir va fuori strada: un ferito, traffico in tilt La Gazzetta del Mezzogiorno Bari #Cambiagesto, stop ai mozziconi di sigaretta: al via la campagna green

BARI - #CAMBIAGESTO è il claim della campagna di sensibilizzazione che, dal 17 luglio al 9 agosto 2020, coinvolgerà il centro città (Via Argiro) e i principali luoghi dell’intrattenimento serale di ...

Bari dichiara guerra ai mozziconi abbandonati per strada: presentata la campagna #Cambiagesto. VIDEO

L’obiettivo della campagna #Cambiagesto, promossa da Philip Morris Italia e in collaborazione con Retake Bari, presentata oggi nel centro cittadino, punta a stimolare una presa di coscienza collettiva ...

BARI - #CAMBIAGESTO è il claim della campagna di sensibilizzazione che, dal 17 luglio al 9 agosto 2020, coinvolgerà il centro città (Via Argiro) e i principali luoghi dell’intrattenimento serale di ...L’obiettivo della campagna #Cambiagesto, promossa da Philip Morris Italia e in collaborazione con Retake Bari, presentata oggi nel centro cittadino, punta a stimolare una presa di coscienza collettiva ...