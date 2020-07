Tris del Torino sul Genoa, la squadra di Longo vola a +8 sulla zona retrocessione (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo scontro salvezza tra Torino e Genoa, valido per la trentatreesima giornata di serie A, si è appena concluso con il punteggio di 3-0. I granata sono andati in vantaggio nella prima frazione di gioco con Bremer al 32′ e hanno poi raddoppiato nella ripresa con Lukic al 76′. A mettere il sigillo sul match ci ha pensato Belotti con il 3-0 finale siglato al 90′. Una vittoria pesantissima, che lancia gli uomini di Longo a +8 dal terzultimo posto occupato dal Lecce. Si complica invece la situazione per il Genoa che resta a +1 sui salentini. FOTO: Twitter ufficiale Torino L'articolo Tris del Torino sul Genoa, la squadra di Longo vola a +8 sulla ... Leggi su alfredopedulla

