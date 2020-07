Sole, i suoi piccolo "falò" fotografati per la prima volta (Di giovedì 16 luglio 2020) La superficie del Sole è costellata di innumerevoli eruzioni che ricordano dei falò, mai viste finora e rivelate dalle immagini inviate dalla sonda Solar Orbiter di Agenzia Spaziale Europea, Esa, e ... Leggi su quotidiano

albertoangela : Oggi a #PassaggioANordOvest, alle 15.30 su @RaiUno, conosceremo le abitudini di Re Sole e della sua Corte in un cur… - Rafagrodoro : RT @EleonoraImpero3: Che sia una bellissima giornata per tutti...il sole a volte splende meno..anche lui ha i suoi momenti di malinconia..?… - ilgiornale : L'operazione era stata lanciata lo scorso 10 febbraio per catturare quante più informazioni possibili sul Sole. Ade… - EmGiugiaro : Il Sole e i suoi falò LE FOTO Le immagini mai viste VIDEO - AmePhenix : Il Sole e i suoi falò, ecco le immagini mai viste FOTO e VIDEO -