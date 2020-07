Regionali, Salvini: “Per noi va bene un 5 a 2”. M5S e Pd trovano l’accordo solo sulla Liguria (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug – Alle prossime Regionali “partiamo da 5 a 2 per gli altri: mi accontenterei di un 5 a 2 per noi ma sento voglia di cambiamento e non escludo che possa finire anche 7 a 0“. Così Matteo Salvini si sbilancia sul risultato delle elezioni del 20-21 settembre. “Voto sul governo? No, sono voti Regionali, sarà un voto dei toscani per i toscani e dei liguri per i liguri. Non ho capito se il Pd e M5S vanno insieme o separati, però è chiaro che sarà anche un voto interessante a livello nazionale. E penso che per Pd e M5s sarà una bella mazzata“, è il pronostico del leader della Lega intervenuto ad Agorà su Rai3. Intesa M5S-Pd per il candidato in Liguria: Ferruccio Sansa Intanto, i giallofucsia che come è noto corrono divisi ... Leggi su ilprimatonazionale

