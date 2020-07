Raimondo Todaro: ritrova l’amore con Paola Leonetti (Di giovedì 16 luglio 2020) Il ballerino di Ballando con le stelle Raimondo Todaro esce allo scoperto e per la prima volta parla della sua nuova fiamma, la modella Paola Leonetti e dice che… Non solo Francesca Tocca con il suo Valentin. Anche Raimondo Totaro è felice con un’altra donna. La bella ragazza che ha rapito il suo cuore, dopo la fine del matrimonio con la ballerina di Amici, si chiama Paola Leonetti. Articolo completo: Raimondo Todaro: ritrova l’amore con Paola Leonetti dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

